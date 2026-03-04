George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”

Aflat în inima capitalei americane pentru conferința suveranistă organizată de Anna Paulina Luna, liderul AUR, George Simion, a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa sistemului politic de la București.

Într-o intervenție care marchează o ofensivă diplomatică în Statele Unite, Simion a declarat, la REALITATEA PLUS, că prezența delegației sale la Washington are ca scop principal informarea opiniei publice internaționale despre ceea ce el numește „anularea democrației în România”.

Punctul central al discursului său s-a axat pe evenimentele politice recente din țară, în special pe invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu și amânarea procesului electoral. Simion a descris aceste acțiuni drept o „lovitură de stat” orchestrată de actualul sistem de guvernare, susținând că încrederea în corectitudinea scrutinelor viitoare este iremediabil compromisă.

„Voi explica totul despre felul în care au fost anulate alegerile. De acolo a început demascarea și de acolo trebuie să înceapă resetarea. România nu este o democrație, în România nu există alegeri corecte”, a afirmat liderul suveranist, subliniind că obiectivul său este să combată „narativul oficial” prezentat de autoritățile de la București în cancelariile occidentale.

Alianța cu mișcarea MAGA și întâlnirea cu Mike Johnson

Vizita delegației române, a doua ca mărime după cea a Germaniei la acest eveniment, este văzută de liderul AUR ca un pas strategic în consolidarea unui front comun suveranist. Simion și-a exprimat speranța că administrația Trump și mișcarea MAGA își vor menține și consolida influența în Congres și Senat, considerând Partidul Republican drept singurul aliat consacrat capabil să înțeleagă lupta împotriva „ideologiei bolnave” care ar afecta națiunile europene.

Momentul culminant al evenimentului este participarea lui Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților (Speaker of the House), prezența acestuia fiind interpretată de delegația română ca o validare a importanței mișcării suveraniste la nivel global.

Geopolitica Centrelor de Putere: Estul vs. Vestul Europei

George Simion a creionat și o hartă a sferelor de influență, remarcând o scindare tot mai vizibilă pe continent. În viziunea sa, în timp ce centrul și estul Europei virează tot mai mult către suveranism, țările din vest rămân captive unor forțe globaliste.

„Ținem aproape de aliații noștri republicani, care duc aici propriile lupte. Suntem în plină construcție a unui front comun cu țările care câștigă puterea în centrul și estul Europei. Dezvoltăm aceste relații pentru că suntem controlați și mințiți de actualul sistem”, a concluzionat acesta, respingând totodată prezența altor lideri politici români în SUA, pe care i-a catalogat drept simpli „observatori” trimiși de urgență pentru a contracara mesajul AUR.

„Resetarea” începe prin informarea partenerilor americani

Simion a subliniat că delegația sa va folosi toate pârghiile de comunicare pentru a prezenta realitatea politică din România în fața celei mai influente democrații a lumii. Acesta a respins „narativul oficial” susținut de restul clasei politice românești, afirmând categoric că România a încetat să mai funcționeze ca un stat democratic după invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu.

„Vom explica totul cu toate vocalele și consoanele limbii engleze, pentru ca americanii să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat. România nu este o democrație, iar în țară nu mai există alegeri corecte. Noi suntem aici pentru a reconfirma mesajul nostru: suntem controlați și mințiți de un sistem care a anulat voința populară”, a afirmat liderul suveranist.

Priorități naționale: „Nu noi trebuie să facem pace între Israel și Iran”

Într-o critică directă la adresa politicii externe actuale, George Simion a argumentat că România a fost marginalizată pe scena globală, ajungând într-un punct în care „nu mai contează ca stat”. Acesta a taxat tentativele liderilor de la București de a se implica în medierea marilor conflicte internaționale, precum cel dintre Israel și Iran, considerându-le diversiuni care distrag atenția de la criza internă.

„În momentul ăsta, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce contează pentru noi: revenirea la democrație și la voința poporului român. Aceasta este singura țintă și singurul obiectiv al vizitei noastre în SUA”, a precizat acesta.

Dezideratul Călin Georgescu: „Nu renunțăm”

Deși contextul juridic de la București rămâne unul tensionat, liderul AUR și-a reafirmat loialitatea față de rezultatul inițial al scrutinului. Simion a declarat că nu va renunța la recunoașterea lui Călin Georgescu drept președinte legitim al României, indiferent de acuzațiile sau planurile îndreptate împotriva mișcării sale.

„Domnul Călin Georgescu trebuie să fie președintele României, așa cum au decis românii. Nu am renunțat și nu vom renunța la acest deziderat, în ciuda tuturor diversiunilor. Rămânem loiali poporului, nu sistemului”, a conchis Simion, pregătindu-se pentru evenimentul central al serii, unde este așteptat și Speakerul Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

George Simion, de la Washington: „România nu este o democrație; cerem audieri în Congresul SUA pentru restabilirea adevărului electoral”

Aflat la Washington pentru o reuniune internațională a liderilor suveraniști, George Simion a lansat o ofensivă diplomatică și de imagine, susținând că misiunea sa principală este informarea partenerilor americani despre „colapsul democrației” din România. Liderul AUR a anunțat că va vorbi în cadrul evenimentului imediat după Mike Johnson, Speakerul Camerei Reprezentanților, ocazie cu care va prezenta detalii despre modul în care scrutinul prezidențial din decembrie a fost, în opinia sa, „anulat printr-o lovitură de stat”.

Ofensiva în Congresul SUA: Audieri pentru „demascarea sistemului”

George Simion a dezvăluit că demersurile sale vizează obținerea unor audieri oficiale în comisiile de specialitate ale Congresului Statelor Unite. Pornind de la rapoartele deja existente ale Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, liderul AUR dorește ca personalități cheie, precum fostul președinte al AEP, Toni Greblă, sau chiar Călin Georgescu, să depună mărturie sub jurământ în fața legislativului american.

„Vom explica totul în limba engleză, cu toate argumentele necesare, pentru că în momentul acesta România nu mai contează ca stat pe plan internațional. Trebuie să ne concentrăm pe revenirea la voința poporului. Călin Georgescu trebuie să fie președintele României, așa cum au decis cetățenii pe 24 noiembrie, iar noi nu vom renunța la acest deziderat indiferent de presiuni sau diversiuni”, a declarat Simion. El a precizat că are programate întâlniri cu congresmeni influenți, precum Chris Smith, care coordonează audieri privind libertatea de exprimare și situația drepturilor omului în Europa.

Poziția față de Guvernul Bolojan și cererea de alegeri anticipate

În plan intern, George Simion a reconfirmat poziția AUR de opoziție totală față de actualul Executiv. El a declarat că partidul său va vota orice moțiune de cenzură menită să ducă la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care îl consideră parte integrantă a sistemului care a subminat procesul electoral.

Totuși, liderul AUR a condiționat participarea la orice construcție politică viitoare de organizarea unor alegeri corecte. „Nu ne interesează nicio cârdășie de guvernare. Singurul nostru obiectiv este un guvern care să asigure alegeri libere, atât parlamentare, cât și prezidențiale. Din punct de vedere legal și moral, trebuie să ne întoarcem la turul întâi din decembrie și să respectăm votul românilor”, a subliniat acesta.

Rezistența în fața „diversiunilor sistemului”

Referitor la peisajul politic actual, Simion a acuzat încercările de fragmentare a polului suveranist prin crearea unor „grupulețe și partide de fațadă”. El a descris situația drept un „coșmar început pe 6 decembrie”, dar a făcut un apel la susținători să nu își piardă speranța. „Câinii latră, ursul merge. Noi rămânem loiali poporului român și nu ne vom schimba poziția de pe o zi pe alta, spre deosebire de cei care și-au arătat adevărata mască”, a concluzionat liderul AUR, reafirmându-și loialitatea față de „axa suveranistă” București-Washington.