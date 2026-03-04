Polițiști atacați în timpul unei intervenții: foc de avertisment pentru a se salva

Doi agenți ai Poliția Română au fost atacați în timpul unei intervenții, după ce au încercat să încătușeze un tânăr recalcitrant. Pentru a se proteja și aplanarea situației, aceștia au fost nevoiți să tragă un foc de avertisment.

Incidentul a avut loc într-o localitate din Județul Vaslui, unde polițiștii au intervenit în urma unei sesizări privind un bărbat agresiv. La sosirea echipajului, tânărul a devenit violent și a refuzat să se supună somațiilor.

Potrivit autorităților, acesta i-a lovit pe agenți și a încercat să fugă, punându-le viața în pericol. În aceste condiții, unul dintre polițiști a tras un foc de armă în plan vertical, conform procedurilor legale, pentru a-l descuraja.

După focul de avertisment, bărbatul a fost imobilizat și încătușat, fiind condus ulterior la sediul poliției pentru audieri. Cei doi agenți au primit îngrijiri medicale, însă nu au avut nevoie de internare. Starea lor este stabilă.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii publice. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Reprezentanții poliției atrag atenția că agresarea oamenilor legii este o infracțiune gravă și poate fi pedepsită cu închisoarea.