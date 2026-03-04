Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone

Sursă: realitatea.net

Forțele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au neutralizat 129 din cele 149 de drone cu care invadatorii ruși au atacat ţara începând cu seara zilei de 3 martie.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, începând cu ora 18:00 a zilei de marți, rușii au atacat Ucraina cu 149 de drone Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, lansate din direcțiile Briansk, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Hvardiiske (Crimeea temporar ocupată).

Aproximativ 100 dintre acestea au fost de tip Shahed. Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, apărarea antiaeriană a doborât sau suprimat 129 de drone în nordul, sudul și estul ţării. Totodată, au fost consemnate lovituri efectuate de 19 drone de atac în 15 zone, precum și căderea unor fragmente de drone doborâte într-o altă locație, relatează agenția de presă RBC citată de RADOR RADIO ROMÂNIA.