A cincea zi de război în Orientul Mijlociu. Alertă de securitate crescută și evacuări masive în Cipru

Pe măsură ce conflictul dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran se extinde, Washingtonul a actualizat avertismentele de călătorie și a permis plecarea angajaților neesențiali din Cipru. În același timp, Arabia Saudită a anunțat interceptarea unor rachete în apropiere de Riad, iar în Liban sunt raportate victime civile în urma unui atac atribuit israelului.

UPDATE 7:25 - Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri.

UPDATE 7:15 - SURSE: Discuții privind un posibil sprijin american pentru facțiunile kurde din Kurdistanul irakian

Coaliția kurdă iraniană de grupuri cu sediul la granița Iran-Irak, în regiunea semi-autonomă a Kurdistanului irakian, s-a antrenat pentru a lansa un astfel de atac în speranța de a slăbi armata țării, în timp ce Statele Unite și Israelul bombardează ținte iraniene cu bombe și rachete.

Scopul ar fi de a crea spațiu pentru iranienii care se opun regimului islamic să se ridice acum, după ce liderul suprem Ali Khamenei și alți oficiali de rang înalt au fost uciși de la începutul atacului americano-israelian de sâmbătă, spun două dintre surse.

Nu a fost încă luată o decizie finală cu privire la operațiune și la posibila sa sincronizare, adaugă sursele, care vorbesc sub condiția anonimatului pentru a discuta liber despre planificarea militară sensibilă.

Grupurile au solicitat sprijin militar american, iar liderii irakieni din Erbil și Bagdad au fost, de asemenea, în contact cu administrația Trump în ultimele zile, spun ele. Forțele sunt în discuții cu Statele Unite despre ajutorul CIA pentru furnizarea de arme, spun două dintre surse. CNN a fost prima agenție care a relatat despre implicarea CIA în aceste grupări și despre potențiala operațiune terestră. Axios a declarat săptămâna aceasta că președintele american Donald

Trump a purtat o convorbire telefonică cu doi dintre principalii lideri ai Kurdistanului irakian. Reuters nu poate confirma independent amploarea implicării CIA în planificarea operațiunii, dacă a facilitat armele sau dacă vreo forță americană a plănuit să intre în Iran împreună cu grupările kurde.

CIA refuză să comenteze. Casa Albă și Pentagonul nu răspund imediat la o solicitare de comentarii. Guvernul regional kurd nu răspunde imediat la o solicitare de comentarii.

UPDATE 6:45 - Personalul american neesențial și membrii familiilor acestora autorizați să părăsească Cipru. Nivelul de alertă, crescut

Cetățenii americani au fost sfătuiți să reconsidere călătoriile în Cipru, iar angajații guvernamentali neesențiali și familiile acestora au fost autorizați să părăsească țara „din cauza riscului de siguranță”, pe fondul conflictului care se extinde în Orientul Mijlociu.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat actualizarea avertismentului de călătorie pentru Cipru într-o alertă de securitate. Marți, Departamentul de Stat a declarat că a crescut nivelurile de risc de securitate pentru Iordania, Oman, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Cetățenii americani au fost sfătuiți să evacueze peste o duzină de țări din regiune pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

UPDATE 6:00- Arabia Saudită a interceptat două rachete de croazieră, anunţă Ministerul Apărării de la Riad

Ministerul Apărării saudit a anunţat că două rachete de croazieră au fost interceptate, miercuri, într-o zonă situată la sud de capitala Riad, iar mass-media de stat a raportat că un alt atac cu drone a fost dejucat.

„Două rachete de croazieră au fost interceptate şi distruse în districtul Al-Kharj”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Agenţia oficială de presă saudită a citat un purtător de cuvânt al ministerului, care a declarat că „nouă drone au fost interceptate şi distruse imediat după ce au intrat în spaţiul aerian al Regatului”.

Declaraţiile nu precizează cine ar putea fi în spatele atacurilor.

Al Kharj se află la aproximativ 85 de kilometri sud-est de capitala Riad. Baza aeriană Prince Sultan se află în apropiere. Este o bază aeriană saudită, dar se ştie că a găzduit în trecut avioane militare americane.

UPDATE 5:30 - Liban - Cel puţin patru morţi într-un atac israelian la Baalbek

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte şase rănite într-un atac israelian asupra unui bloc de locuinţe din oraşul Baalbek, în estul Libanului, a raportat miercuri agenţia de presă libaneză NNA, informează Reuters.

De la începutul săptămânii, Libanul este o nouă ţintă a campaniei militare israeliene, Hezbollahul deschizând focul cu drone şi rachete după atacul americano-israelian de sâmbătă împotriva Iranului.