Tinerii gălăţeni, puţin interesaţi de Bursa locurilor de muncă

Tinerii gălăţeni s-au dovedit destul de puţin interesaţi de Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, desfăşurată vineri, 18 octombrie, în cele două municipii ale judeţului.

Holul Universităţii "Dunărea de Jos", altădată aglomerat până la refuz de cei care îşi căutau joburi, a fost de data acesta aproape gol. Numărul total de participanţi la bursă, în Galaţi şi în Tecuci, a fost de numai 637, dintre care absolvenţi au fost 410.Oferta a fost destul de consistentă, aproape toţi marii angajatori din judeţ având standuri la care şi-au prezentat locurile de muncă disponibile. Am remarcat Combinatul Siderurgic Liberty, firmele Arabesque, APAN, Lemacons, dar şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, care caută să şcolarizeze 300 de pompieri. În plus, au existat oferte şi de la Şantierul Naval Constanţa sau Yazaki Brăila, firma din oraşul vecin având nevoie de peste 110 angajaţi.În total, 67 de agenţi economici au pus la bătaie 1.214 "joburi", dintr-o paletă largă de meserii, de la inginer la electrician, manager, confecţioner textile, confecţioner cablaje, macaragiu, mecanic, muncitor necalificat etc. 111 posturi au fost oferite celor cu studii superioare, în timp ce grosul, adică celelalte 1.103, celor cu studii medii.În final, conform AJOFM, organizatorul evenimentului, au fost selectaţi în vederea încadrării 159 de absolvenţi, dintre care 112 la Galaţi şi 47 la Tecuci.