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Silviu Mănăstire (PNL) despre creșterea pensiilor: „Premierul s-a exprimat clar pe chestiunea asta: 15% e pe lege”

Silviu Mănăstire (PNL) despre creșterea pensiilor: „Premierul s-a exprimat clar pe chestiunea asta: 15% e pe lege”

Silviu Mănăstire (PNL) despre creșterea pensiilor: „Premierul s-a exprimat clar pe chestiunea asta: 15% e pe lege”

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 17 nov. 2022, 19:38

Silviu Mănăstire -  secretar general adjunct al PNL a spus că pensiile românilor trebuie să fie majorate cu 15%

Silviu Mănăstire -  secretar general adjunct al PNL a spus, joi seara, în emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, că pensiile românilor trebuie să fie majorate cu 15%.

„Inflația e mai mare de 16%. Un vârstnic nu își permite să meargă în vacanțe, se uită cu atenție la galantare și la prețurile de consum care au crescut cu 25%. Cu siguranță pensiile trebuie crescute pe lege cu 15%. Sunt de acord cu opiniile celor din PSD care spun că pentru pensiile sub 2000 de lei trebuie găsite venituri suplimentare. Sunt două pachete: noiembrie 2022 - martie 2023 și noiembrie 2023 - martie 2024, sunt bani europeni anunțați de premierul Nicolae Ciucă.

PSD deține portofoliul de la Finațe, îl au pe dl Câciu, care s-a prezentat ca specialist și pe dl Budăi, care e o prezență populară, pe cale de consecință, este responsabilitatea celor doi miniștri să găsescă bani pentru seniorii României. Premierul cred că s-a exprimat clar pe chestiunea asta: 15% e pe lege”, a spus Silviu Mănăstire.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marți, că mărirea pensiilor nu poate fi făcută diferențiat deoarece ar fi neconstituțional.

„Anvelopa trebuie să fie de 15%, pentru că aşa mi se pare normal, ca cetăţenilor să li se poată acoperi impactul pe care inflaţia l-a produs. Am stabilit foarte clar că măsurile sociale care au fost asumate şi stabilite penbtru acest an vor continua şi anul viitor (…) Legat de ceea ce urmează să stabilim pentru valoarea cu care se măresc pensiile, vom face în aşa fel încât ele să se înscrie în cuantumul care se cuvine, de 15%. Este neconstituţional să mărim eşalonat punctul de pensie. Nu putem să avem creşteri diferenţiate pe pensii.



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