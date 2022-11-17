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Economie· 2 min citire
Silviu Mănăstire (PNL) despre creșterea pensiilor: „Premierul s-a exprimat clar pe chestiunea asta: 15% e pe lege”
Silviu Mănăstire (PNL) despre creșterea pensiilor: „Premierul s-a exprimat clar pe chestiunea asta: 15% e pe lege”
Silviu Mănăstire - secretar general adjunct al PNL a spus că pensiile românilor trebuie să fie majorate cu 15%
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