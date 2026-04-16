România plătește zeci de milioane de euro dobânzile pentru împrumuturile acordate Ucrainei – DOCUMENT

După ce a împrumutat Ucraina cu circa 1 miliard și jumătate de euro, România a plătit și dobânzi de milioane de euro aferente acestei sume. Acest lucru reiese dintr-un document oficial obținut de Realitatea Plus. Sumele plătite ca dobânzi nu mai pot fi recuperate.

21,4 milioane de euro sunt donațiile achitate către Comisia Europeană ca subvenție a dobânzilor

Într-un răspuns oficial al Ministerului Finanțelor la interpelarea unui parlamentar, se precizează că suma pe care România a achitat-o pentru dobânzile la împrumuturile obținute de Ucraina este de 21,4 milioane de euro, dar suma totală pe care o are de achitat este aproximativ dublă. "În anul 2023, Uniunea Europeană a adoptat Regulamentul (UE) 2022/2463 privind instituirea unui instrument de asistență macro‑financiară pentru Ucraina. Prin acest regulament, Comisia Europeană a fost autorizată să acorde Ucrainei un împrumut în valoare de 18 miliarde euro , statele membre contribuind prin subvenționarea ratei dobânzii .

România, prin Ministerul Finanțelor, are obligația de a achita doar contribuția aferentă subvenționării dobânzii pentru împrumutul acordat Ucrainei, în conformitate cu OUG nr. 95/2023 .

Contribuția României pentru perioada 2024–2027 este de 49.299.341 euro , sumă stabilită în cadrul mecanismului european de asistență macro‑financiară.

Aceasta reprezintă partea ce revine României din costurile totale ale dobânzilor, conform cotei stabilite la nivelul Uniunii Europene", se arată în documentul prezentat în exclusivitate de Realitatea Plus.

România se află între primii 20 de susținători militari ai Ucrainei, în ceea ce privește alocările militare și armele grele, pe locul 14 între țările europene. De asemenea, cu 0,4% din PIB, țara noastră ocupă poziția a 17-a, raportat la procentul din PIB alocat ca sprijin financiar Ucrainei. Produsul Intern Brut al României a fost de 1.764 de miliarde de lei, adică aproximativ 353 de miliarde de euro.

Datele au fost furnizate de Institutul Kiel pentru Economie Mondială din Germania, citate de Mediafax.

Concret, România a sprijinit Ucraina cu 1,5 miliarde de euro, adică 0,6% din PIB-ul din 2021, începând din februarie 2022 și până în luna iunie 2025, a răspuns Consiliul Fiscal la o solicitare a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea.