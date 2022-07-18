Economie· 2 min citire

Miron Mitrea: „România nu și-a închis niciodată porturile de la declanșarea războiului din Ucraina”

Miron Mitrea: „România nu și-a închis niciodată porturile de la declanșarea războiului din Ucraina”

Miron Mitrea: „România nu și-a închis niciodată porturile de la declanșarea războiului din Ucraina”

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 18 iul. 2022, 10:32

Mitrea spune că țara noastră nu și-a închis niciodată porturile, mai mult, transportatori români au fost defavorizați în raport cu cei ucrainei

Analistul politic acuză liderii ucrianeni de propagandă atunci când spun că exporturile de cereale au cresscut de cânr România și-a deschis porturile. Mitrea spune că țara noastră nu și-a închis niciodată porturile, mai mult, transportatori români au fost defavorizați în raport cu cei ucrainei, iar traficul prin Portul Constanța este de 60 de ori mai mare decât înaintea declanșării războiului.

„Am senzația că băieții ăștia din Ucraina spun tot felul de chestii pentru că este și un război mediatic. România nu a închis niciodată niciun port de la debutul războiului. Realitatea din teren ne-a arătat că România nu era pregătită logistic să facă față volumului mare de marfă deviată din Ucraina către noi.

Marea direcție în care se transportă cereale din Ucraina nu este prin Galați și pe Dunăre. Transportul cerealelor ucrainene pe Dunăre este doar din zona Bulchag. Cred că e foarte multă propagandă în declarațiile oficialilor de la Kiev. România a tăiat din interesele financiare ale unor operatori români ca să le facă loc celor din Ucraina.

Fluxurile de transport seamănă cu o conductă. Dacă vrei să transporți grâne prin România, nu treci prin Republica Moldova, pentru că oficialii de la Chișinău nu se înțeleg cu ucrainenii. Indiferent de unde intri, drumurile duc la Bara Sulina sau la Portul Constanța. Dacă intri prin Maramureș, prin Moldova, totul este o pâlnie. Portul Constanța face eforturi să facă față unei creșteri de 50-60 de ori mai mare de marfă față de perioade normale.

Nu are cum să vină pe Sulina grâu din Ucraina. Aceste informații greșite acoperă ceea ce se întâmplă în realitate. Iar ce vine pe calea ferată este dificil de transportat”, a declarat Miron Mitrea în emisiunea „Culisele Puterii”.

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