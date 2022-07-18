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Economie· 2 min citire
Miron Mitrea: „România nu și-a închis niciodată porturile de la declanșarea războiului din Ucraina”
Miron Mitrea: „România nu și-a închis niciodată porturile de la declanșarea războiului din Ucraina”
Mitrea spune că țara noastră nu și-a închis niciodată porturile, mai mult, transportatori români au fost defavorizați în raport cu cei ucrainei
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