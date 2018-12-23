Ministerul Transporturilor a autorizat construirea podului peste Dunăre de la Brăila

Ministerul Transporturilor a autorizat, săptămâna trecută, construirea podului peste Dunăre din zona Brăila, conform unui anunţ făcut în ultima şedinţă de Guvern.

"Am o veste bună, în special pentru locuitorii din județele Tulcea și Brăila. Ministerul Transporturilor a emis autorizația pentru începerea lucrărilor de construcție pentru podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din ultimii 29 de ani", a spus premierul Viorica Dăncilă.Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va avea o lungime de 1974,3 metri, din care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală. Valoarea totală a lucrărilor va depăși suma de o jumătate de miliard de euro. Când va fi finalizat, podul va intra în top 5 al celor mai mari lucrări de infrastructură de acest tip din Europa.Prima etapă de construcţie constă în executarea celor două turnuri ale podului, pe malul Dunării, în județele Tulcea și Brăila. Totodată vor începe lucrările la zona de ancoraj a podului, situată în județul Tulcea. Durata de execuție din această primă etapă este de 17 luni de la data începerii efective a lucrărilor, iar valoarea este de 139 de milioane de lei fără TVA.Podul, care va lega Moldova de Dobrogea, va costa circa 500 de milioane de euro şi va fi gata în trei ani. Contractul de proiectare şi execuţie a podului a fost atribuit în urmă cu un an asocierii dintre firmele Astaldi SpA (Italia) şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia).