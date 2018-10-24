Galaţiul va avea şase staţii de încărcare a autovehiculelor electrice, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului Local.

Zonele în care vor fi amplasate cele şase staţii sunt: strada Stadionului - parcare, Casa de Cultură a Sindicatelor - parcare, cartier Ţiglina I - Colegiul "Mihail Kogălniceanu", strada Constantin Levaditti - parcare, strada Brăilei - parcarea hotelului "Danube Star" şi strada Domnească - sediul Primăriei.Investiţia se ridică la valoarea totală de 1.384.991 de lei şi va fi realizată din fonduri alocate de Ministerul Mediului, în procent de 90 la sută.Ministerul finanţează înfiinţarea unor astfel de staţii în municipiile reşedinţă de judeţ, prin "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic".