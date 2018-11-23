Galaţiul este judeţul din ţară cel mai "iubit" de cutremure şi inundaţii

Galaţiul este judeţul din ţară în care s-au plătit anul trecut cele mai multe despăgubiri pentru daunele produse de alunecări de teren, inundaţii şi cutremure. În total, în 2017, au fost achitate despăgubiri pentru 591 de dosare.

PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor) a achitat, în 2017, aproape trei milioane de lei daune, Galaţiul fiind judeţul în care s-a achitat cel mai mare volum de despăgubiri. Podiumul judeţelor după volumul daunelor plătite în 2017 este alcătuit din Galaţi - 443.088 de lei, Caraş-Severin - 361.187 de lei şi Vâlcea - 313.691 de lei.În 2017, cele mai mari pagube, de peste 1,5 milioane de lei, le-au produs inundaţiile, urmate de alunecările de teren, cu 1,07 milioane de lei, şi de cutremure, cu despăgubiri de 257.930 de lei, potrivit informaţiior date publicităţii de PAID România.De asemenea, Galaţiul se află pe locul 2, după Vâlcea, în topul judeţelor în care s-au plătit cele mai multe despăgubiri în ultimii cinci ani şi jumătate. Între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2018, în Galaţi s-au achitat despăgubiri totale de 1,374 milioane lei pentru cele trei tipuri de dezastre naturale. Gălăţenii au primit 963.215 lei drept despăgubiri pentru inundaţii, în timp ce pentru cutremure s-au înregistrat daune mai reduse - 393.318 lei.