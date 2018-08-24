Culesul viei a început în judeţul Galaţi cu două săptămâni mai devreme, deoarece vremea a dat peste cap planurile viticultorilor.

La Staţiunea de Cercetare Viticolă Târgu Bujor, una din cele mai mari exploataţii viticole din judeţ, cu peste 400 de hectare cultivate, joi a fost prima zi de cules la vie. "Anul acesta, condiţiile climatice au favorizat maturarea timpurie a strugurilor. Acum avem 200 de grame de zahăr la soiul Fetească Regală, cu care am şi început culesul. Strugurii au acumulat tot ce este necesar pentru un vin de calitate", a declarat Alina Donici, directorul Staţiunii de Cercetare Viticolă Tg.Bujor.Culesul viei a început, chiar dacă în zonă nu sunt suficienţi zilieri şi aceştia sunt aduşi uneori de la zeci de kilometri distanţă sau chiar din judeţele vecine. "Avem nevoie de oameni pentru cules. Fiecare zi de întârziere duce la diminuarea cantităţii de struguri. Am început cu localnicii, avem mai mulţi ca în anii trecuţi, dar mai avem nevoie", a precizat Alina Donici.În campanie s-a implicat şi primarul oraşului Târgu Bujor, Laurenţiu Gîdei, care a încercat să-i mobilizeze pe oameni să participe la cules. Fiecare zilier primeşte 90 de lei pentru o cantitate de 450 de kilograme de struguri culeşi. Recoltatul strugurilor la cele patru ferme ale Staţiunii de Cercetare Viticolă din Târgu Bujor durează, de regulă, trei săptămâni.