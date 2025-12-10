„Un popor care își uită eroii este condamnat”. Călin Georgescu, mesaj tulburător după moartea generalului Radu Theodoru

Călin Georgescu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea generalului Radu Theodoru

Călin Georgescu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea generalului Radu Theodoru, pe care îl consideră „o stea a demnității românești” și „un mare patriot român”. Într-o postare emoționantă publicată pe rețelele de socializare, Georgescu a subliniat importanța păstrării memoriei eroilor și a respectului față de veteranii de război.

Liderul suveraniștilor a avertizat că „un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie”, sfătuind că singura datorie a oamenilor pe pământ este „să nu uităm” și a cerut ca statul român să își asume o obligație morală față de veteranii de război.

„Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească.S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu.Pe pământ rămâne datoria noastră: să nu uităm. Un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie.Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat - nu din milă, ci din recunoștință.Dumnezeu să-l odihnească în ceata drepților, să mângâie și să întărească familia sa - condoleanțe.Iar nouă să ne dăruiască înțelepciunea de a nu mai trăi uitând cine suntem.”, se arată în postarea lui Călin Georgescu de pe pagina de Facebook.