„Un popor care își uită eroii este condamnat”. Călin Georgescu, mesaj tulburător după moartea generalului Radu Theodoru

10 dec. 2025, 16:11
Actualizat: 10 dec. 2025, 16:11
„Un popor care își uită eroii este condamnat”. Călin Georgescu, mesaj tulburător după moartea generalului Radu Theodoru

„Un popor care își uită eroii este condamnat”. Călin Georgescu, mesaj tulburător după moartea generalului Radu Theodoru

Articol scris de Realitatea de Galati

Călin Georgescu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea generalului Radu Theodoru

Călin Georgescu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea generalului Radu Theodoru, pe care îl consideră „o stea a demnității românești” și „un mare patriot român”. Într-o postare emoționantă publicată pe rețelele de socializare, Georgescu a subliniat importanța păstrării memoriei eroilor și a respectului față de veteranii de război.

Liderul suveraniștilor a avertizat că „un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie”, sfătuind că singura datorie a oamenilor pe pământ este „să nu uităm” și a cerut ca statul român să își asume o obligație morală față de veteranii de război.

„Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească.S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu.Pe pământ rămâne datoria noastră: să nu uităm. Un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie.Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat - nu din milă, ci din recunoștință.Dumnezeu să-l odihnească în ceata drepților, să mângâie și să întărească familia sa - condoleanțe.Iar nouă să ne dăruiască înțelepciunea de a nu mai trăi uitând cine suntem.”, se arată în postarea lui Călin Georgescu de pe pagina de Facebook.

