Actualitate· 1 min citire

Trei tineri, la un pas de moarte, după ce s-au răsturnat cu mașina în prăpastie, la Galați

23 mai 2026, 08:53
pompieri

pompieri

Articol scris de Andreea Damian

O mașină în care se aflau doi minori de 16 ani și un tânăr de 20 de ani s-a prăbușit, vineri seară, într-o prăpastie adâncă de aproximativ 15 metri, în zona centurii Brateș din Galați, potrivit informațiilor transmise de ISU Galați.

„În această seară, echipajele de intervenţie ale ISU Galaţi au fost solicitate să intervină în urma producerii unui accident rutier pe raza municipiului Galaţi, în zona centurii Brateş. Un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă şi a căzut într-o prăpastie cu o adâncime de aproximativ 15 metri. În autovehicul se aflau doi minori, ambii în vârstă de 16 ani, precum şi conducătorul auto, în vârstă de 20 de ani”, au transmis reprezentanții ISU Galați.

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență două ambulanțe de tip C și o ambulanță de tip B din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Galați, dar și două autospeciale de intervenție și o autospecială de descarcerare.

Potrivit salvatorilor, intervenția s-a desfășurat contracronometru, iar victimele au fost scoase din autoturism în aproximativ 10 minute de la sosirea echipajelor operative.

„Toate cele trei victime au fost găsite conştiente, au primit îngrijiri medicale la faţa locului şi au fost transportate ulterior la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate”, a mai precizat ISU Galați.

Autoritățile au anunțat că apelul la numărul unic de urgență 112 a fost realizat automat de către autoturism, prin funcția de alertare în caz de accident.

Citește și:

Mai multe articole despre

masina rasturnata, mașină căzută, Galati

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe