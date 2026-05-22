Bolojan, după avertismentul Comisiei Europene: stagnarea economiei României era „previzibilă” în contextul tensiunilor din Golf

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat, vineri, prognoza Comisiei Europene privind evoluția economiei României, care indică o posibilă stagnare în 2026.

Acesta a afirmat că o astfel de evoluție era anticipabilă, în contextul instabilității generate de conflictul din zona Golfului, care a influențat economia globală.

Declarațiile vin după ce Comisia Europeană a transmis un avertisment privind încetinirea creșterii economice în România în anul 2026.

„Era evident că ceea ce s-a întâmplat de la finalul lunii februarie, prin războiul din Golf, va avea nişte efecte în economiile din toată lumea", a afirmat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

Economia României este aşteptată să intre în stagnare în 2026, după o creştere de doar 0,7% în 2025, urmând să îşi revină abia în 2027, când avansul PIB ar urma să ajungă la 2,3%, potrivit noilor prognoze economice ale Comisiei Europene, publicate joi.

Executivul european avertizează că măsurile de consolidare fiscală, inflaţia ridicată şi scumpirea energiei vor afecta puternic consumul intern şi nivelul de trai al populaţiei.