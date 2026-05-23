Actualitate

Incendiu major în Galați după ce o casă a fost lovită de un fulger

23 mai 2026, 10:03
Articol scris de Andreea Damian

O casă cu etaj, în suprafață de 140 de metri, a ars, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost lovită de fulger, în localitatea Nărțești, județul Galați. O persoană care a încercat să stingă focul până la sosirea pompierilor a suferit arsuri la mâini și la picioare.

Pompierii gălățeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință în construcție, în localitatea Nărțești, transmite Mediafax.

La locul evenimentului au acționat două autospeciale de stingere și o autocisternă din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci.

Incendiul, provocat cel mai probabil de un trăsnet (fulger globular), a afectat generalizat locuința P+M, cu o suprafață de aproximativ 140 mp.

Au ars acoperișul și bunurile aflate în interior, respectiv mobilier, electrocasnice și mai multe scule și utilaje de șantier. De asemenea, au fost distruse aproximativ 3 tone de cereale depozitate în imobil.

Flăcările au afectat și aproximativ 5 mp de lambriu PVC de la o locuință învecinată.

O victimă, care a încercat să stingă incendiul înainte de sosirea forțelor de intervenție, a suferit răni la mâini și picioare, fiind preluată de echipajul SMURD și transportată la spital.

