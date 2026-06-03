Refugiații ucraineni din Galați vor plăti chirie pentru locuințele Primăriei

Consiliul Local Galați a decis ca refugiații din Ucraina cazați în blocul M11, aflat în cartierul social de pe Drumul de Centură, să plătească lunar chirie pentru locuințele ocupate.

Hotărârea se aplică de la 1 iunie 2026 și prevede încheierea unor contracte de închiriere pentru cetățenii ucraineni sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat. Blocul M11, pus la dispoziție de Primăria Galați încă din 27 februarie 2022, are 48 de unități locative individuale.

În prezent, mai sunt ocupate 43: nouă garsoniere, 21 de apartamente cu două camere și 13 apartamente cu trei camere. Chiriile stabilite sunt de 444,88 lei pentru o locuință cu o cameră, 713,87 lei pentru două camere și 982,86 lei pentru trei camere.

Asociația „Ajut” Galați va sprijini gestionarea și supravegherea refugiaților. Blocul M11 va rămâne spațiu de cazare pentru ucraineni până la găsirea unor soluții de relocare.