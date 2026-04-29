Petrișor Peiu: ”Chiar și fără PSD, guvernul actual are puteri depline”

Sursă: Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat, miercuri seară, în direct la Realitatea PLUS, că Guvernul Bolojan are puteri depline, ”chiar și fără PSD”.

”Trebuie să menționăm că totuși guvernul, așa cum e, fără miniștri PSD, fără secretarii de stat PSD, este un guvern cu puteri întregi. Nu este un guvern cu puteri limitate, un guvern care poate să dea ordonanțe de urgență, poate să adopte hotărâri de guvern, ca orice alt guvern, deci are puteri depline, cum s-ar spune.

De ce s-au reunit în această seară în regim de urgență, n-aș putea să știu, probabil că vom descoperi mâine când vom vedea lista actelor normative aprobate în ședința de guvern. Urmează să vedem.

Acum guvernul a mai făcut trăznăi și când își ținea ședințele la termen. De exemplu, în momentul în care am scris împreună cu cei de la PSD moțiunea de cenzură, am aflat și eu că mult discutatul document al vicepremierului Gheorghiu care vorbea de proceduri aproape frauduloase de vânzare a unor pachete de acțiuni a venit într-o ședință de guvern în dimineața respectivă. Deci fără să fie prevăzut în ordinea de zi, fără să fie anunțat...”, a declarat Petrișor Peiu.