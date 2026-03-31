Percheziții în Galați într-un dosar de delapidare: angajat al Grădinii Zoologice, suspectat că ar fi furat hrana animalelor

Anchetă de amploare în județul Galați, unde polițiștii au efectuat mai multe percheziții într-un dosar ce vizează fapte de delapidare și fals intelectual. În centrul investigației s-ar afla un angajat al Grădinii Zoologice Gârboavele, suspectat că ar fi sustras produse destinate hrănirii animalelor.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Galați, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați. Oamenii legii au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, atât în municipiul Galați, cât și în comuna Vânători.

Suspiciuni de delapidare și documente falsificate

Potrivit anchetatorilor, angajatul vizat ar fi folosit poziția ocupată pentru a-și însuși bunuri din gestiunea instituției, mai exact produse destinate alimentației animalelor din cadrul Grădinii Zoologice Gârboavele.

Pentru a ascunde lipsa acestor produse, suspectul ar fi întocmit sau modificat documente justificative, astfel încât să creeze aparența unei evidențe corecte a stocurilor. Aceste acțiuni ar fi avut rolul de a masca eventualele nereguli din gestiune.

Documente ridicate în urma perchezițiilor

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe documente și înscrisuri considerate relevante pentru anchetă. Acestea urmează să fie analizate pentru a stabili exact prejudiciul și modul în care ar fi fost comise faptele.

Surse judiciare susțin că verificările au vizat atât sediul instituției, cât și domiciliul angajatului suspectat, în încercarea de a aduna probe concludente.

Cercetările sunt în desfășurare , iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională, precum și perioada în care s-ar fi produs sustragerile. De asemenea, urmează să fie stabilite eventuale alte persoane implicate în acest caz.