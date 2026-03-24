Israelul intensifică loviturile asupra Iranului și Libanului, Iranul arată „orașele de rachete”

Israelul continuă operațiunile militare în Iran și Liban, a anunțat Benjamin Netanyahu, în timp ce Teheranul a prezentat imagini dintr-o bază subterană uriașă menită să-i protejeze arsenalul strategic.

"Mai devreme astăzi, am vorbit cu prietenul nostru, președintele Trump.

Președintele Trump consideră că există o oportunitate de a valorifica realizările extraordinare obținute cu armata SUA pentru a atinge obiectivele de război din acord - un acord care ne va proteja interesele vitale.

În același timp, continuăm să lovim atât în Iran, cât și în Liban. Distrugem programul de rachete și programul nuclear și continuăm să provocăm lovituri severe Hezbollahului.

Chiar zilele trecute, am eliminat încă doi oameni de știință din domeniul nuclear- iar mâna rămâne întinsă.

Ne vom proteja interesele vitale în orice scenariu", a transmis premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj pe rețeaua X.

Iranul a publicat imagini cu o bază masivă subterană de apărare antiaeriană.

Sistemele sunt ascunse în tuneluri uriașe.

Iranul construiește de mult timp așa-numite „orașe de rachete” adânc sub pământ pentru a-și proteja arsenalul și pentru a demonstra că nu este ușor de distrus.