Iranul declară că a interceptat şase nave care încercau să traverseze o rută nesigură prin Strâmtoarea Ormuz

Autorităţile iraniene au interceptat şase nave luni dimineaţă devreme care încercau să traverseze o rută nesigură prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit presei de stat, pe fondul impasului continuu cu Statele Unite privind această cale navigabilă strategică, informează EFE.
"Una dintre ele a suferit un accident, iar celelalte au fost returnate în Golful Persic sub intervenţia fermă a Iranului", a declarat un oficial iranian pentru agenţia de ştiri Fars.
Se pare că navele şi-au oprit sistemele de navigaţie şi poziţionare pentru a încerca să tranziteze o rută 'ilegală şi nesigură' în sudul Strâmtorii Ormuz, potrivit sursei.
Acest incident vine după explozia din ziua precedentă a unui petrolier pe aceeaşi cale navigabilă, după ce acesta a lovit o mină marină în timp ce se abatea de la ruta de navigaţie stabilită de Iran, conform presei din Republica Islamică.
Agenţia de ştiri Tasnim, cu legături cu Garda Revoluţionară a Iranului, a afirmat că nava a părăsit coridorul de navigaţie aprobat de Teheran când a lovit mina şi a etichetat-o drept 'navă petrolier care încalcă regulile'.
Potrivit agenţiei, Iranul a avertizat în repetate rânduri că navele care deviază de la ruta stabilită de autorităţi se vor confrunta cu consecinţele acestor decizii.
Cu câteva ore mai devreme, televiziunea de stat iraniană a relatat că Garda Revoluţionară a tras focuri de avertisment asupra a şase nave în ultimele 24 de ore, în timp ce acestea încercau să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.
Dezacordurile dintre Iran şi Statele Unite cu privire la rutele pe care navele trebuie să le urmeze prin strâmtoare au devenit un punct major de dispută între cele două ţări şi au dus la reluarea ostilităţilor în regiune.
Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz s-au intensificat în ultimele săptămâni, cu atacuri iraniene asupra navelor comerciale după ce Omanul, cu sprijinul SUA, a deschis o rută de tranzit alternativă la începutul lunii iulie. Washingtonul a răspuns prin bombardarea teritoriului iranian.
Ca răspuns, Republica Islamică a declarat o nouă blocadă a căii navigabile strategice pe 12 iulie, iar Statele Unite au reinstaurat blocada navală asupra porturilor şi navelor iraniene din zonă două zile mai târziu. AGERPRES