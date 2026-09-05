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Încă o porțiune din Autostrada Moldovei va fi deschisă circulației. Ultimele lucrări, aproape finalizate

Autostrada Moldovei

Autostrada Moldovei

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 16:41

Autostrada Moldovei A7 ajunge până la Bacău Nord. Circulația prin noul nod rutier va fi deschisă săptămâna viitoare, după finalizarea ultimelor lucrări.

Centura Bacăului, cei 16 km din A7 inaugurați încă din 2020, a fost închisă timp de câteva săptămâni, după ce la mijlocul lunii august constructorul UMB a început lucrările de racordare la restul autostrăzii A7 aflate în construcție, la nodurile rutiere Bacău Sud și Bacău Nord.

Noul nod rutier Bacău Nord face legătura între sectorul de autostradă deja construit și restul A7 care se află în lucru. Odată cu deschiderea, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Bacău Nord.

Nodul rutier Bacău Sud a fost deschis odată cu inaugurarea celor 47 de km din Autostrada A7 de la Adjud, marcând finalul programului PNRR pe 31 august. Deschiderea circulației la acel moment s-a făcut doar până la nodul cu DN2F, spre Vaslui.

Acum, odată cu finalizarea noului nod rutier de la Bacău Nord, în total vor fi deschiși circulației circa 258 de km de autostradă din cei 335 de km ai A7 până la Pașcani.

Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea o legătură directă și neîntreruptă pe autostradă între București și Bacău Nord.

Vorbim în total de peste 305 de kilometri de autostradă din Capitală și până în inima Moldovei.

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