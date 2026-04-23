Atac aerian împotriva insectelor. Un elicopter decolează vineri pentru dezinsecția Galațiului
Primăria municipiului Galați anunță că vineri, 24 aprilie 2026, între orele 09:00 și 12:00, va avea loc o acțiune de larvicidare desfășurată cu ajutorul unui elicopter, în apropierea zonelor cu luciu de apă.
Pentru această intervenție va fi folosit produsul Vectobac WG, un larvicid biologic selectiv, care acționează prin ingestie și este utilizat pentru combaterea larvelor de țânțari în diverse tipuri de habitate.
Reprezentanții Primăriei îi avertizează pe apicultorii și sericicultorii din municipiul Galați să ia toate măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine și a viermilor de mătase, astfel încât să fie evitat contactul cu substanțele insecticide aplicate în zonele verzi aparținând domeniului public.
Potrivit Compartimentului de presă al Primăriei municipiului Galați, programul intervenției poate fi modificat sau amânat în funcție de condițiile meteo.
