ANM, prognoza meteo actualizată până la finalul lunii aprilie. Meteorologii anunță un val de căldură neobișnuit
Specialiștii ANM au publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar începutul lunii aprilie vine cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.
Săptămâna 30 martie – 6 aprilie: Temperaturile vor fi ușor peste cele normale în nord, est și pe alocuri în sud și centru, iar în restul țării vor fi apropiate de valorile obișnuite. În ceea ce privește ploile, acestea vor fi mai multe în regiunile din afara arcului carpatic, mai ales în sud și sud-est. În vest și nord-vest, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse, iar în rest vor fi în general normale.
Săptămâna 6 – 13 aprilie: Temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor menține în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse la nivelul întregii țări, în special în vest și nord-vest.
Săptămâna 13 – 20 aprilie: Temperaturile vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile. Precipitațiile vor fi mai reduse în zonele intracarpatice, iar în restul țării se vor situa, în general, în limite normale.
Săptămâna 20 – 27 aprilie: Valorile termice se vor încadra în limitele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite în toate regiunile.
