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Sport· 2 min citire
Universitatea Cluj va juca la Sfântu Gheorghe în turul al doilea preliminar al cupelor europene
Universitatea Cluj-Napoca
Publicat15 iul. 2026, 10:45
Sursărealitatea.net
Universitatea Cluj va juca returul cu Dinamo Kiev, în Europa League.
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