Spectacol total în Liga Campionilor! 46 de goluri în nouă meciuri
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Rezultate Liga Campionilor din 14 octombrie: 46 de goluri în nouă meciuri. Real Madrid a învins Roma, PSG a trecut de Manchester City, iar Liverpool a câștigat cu 6-3.
Seară spectaculoasă în Liga Campionilor, cu 46 de goluri marcate în cele nouă partide disputate miercuri, 14 octombrie. Real Madrid a reușit o revenire incredibilă în fața celor de la AS Roma, PSG a învins-o pe Manchester City, iar Liverpool și Aston Villa au obținut victorii categorice.
Rezultate Liga Campionilor: 46 de goluri în nouă partide
Etapa a doua din Liga Campionilor a oferit un adevărat festival de goluri. Cele nouă confruntări disputate miercuri seara au produs 46 de reușite, cu o medie de peste cinci goluri pe meci.
Printre cele mai spectaculoase rezultate s-au numărat victoria lui Liverpool cu 6-3 pe terenul formației LASK Linz, succesul categoric al lui Aston Villa, scor 6-0 cu Fenerbahce, și triumful lui PSG, care s-a impus cu 4-2 în deplasare, împotriva lui Manchester City.
Nici duelul dintre AS Roma și Real Madrid nu a dezamăgit. Formația spaniolă a întors rezultatul în ultimele minute și a câștigat cu 4-3, după ce italienii au condus cu 3-1.
Real Madrid a întors incredibil meciul cu AS Roma
Real Madrid a oferit unul dintre momentele serii în confruntarea cu AS Roma, antrenată de José Mourinho. După ce Kylian Mbappé egalase în prima repriză, italienii au preluat controlul și au ajuns să conducă cu 3-1, grație golurilor înscrise de Donyell Malen, de două ori, și Marten de Roon.
Când victoria gazdelor părea tot mai aproape, madrilenii au declanșat revenirea în finalul partidei. Carlos Espí a redus diferența în minutul 83, iar Endrick a restabilit egalitatea două minute mai târziu, după o fază construită cu ajutorul lui Arda Güler.
Lovitura decisivă a venit în minutul 90, când Antonio Rüdiger a înscris golul victoriei pentru Real Madrid, în urma unei faze fixe executate de Arda Güler. Madrilenii au câștigat astfel cu 4-3, după un final dramatic.
PSG a învins Manchester City cu 4-2
Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, a obținut o victorie importantă pe terenul lui Manchester City. Francezii au început în forță și au marcat de trei ori în prima repriză, prin Désiré Doué, Ousmane Dembélé și Vitinha.
Manchester City a încercat să revină după pauză, iar Erling Haaland a înscris de două ori. Maghnes Akliouche a punctat însă pentru PSG, menținând avantajul formației franceze.
Scorul final, 4-2 pentru parizieni, a confirmat prestația solidă a campioanei Europei într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale serii.
Liverpool și Aston Villa, victorii categorice în Liga Campionilor
Liverpool a câștigat cu 6-3 în deplasare împotriva formației LASK Linz, într-un meci cu nouă goluri. Bradley Barcola a fost unul dintre oamenii decisivi ai partidei, reușind un hat-trick, în timp ce Ronald Araújo, Jeremie Frimpong și Lewis Koumas au contribuit și ei la victoria englezilor.
La rândul său, Aston Villa a dominat categoric confruntarea cu Fenerbahce Istanbul, pe care a învins-o cu 6-0. Nicolas Jackson și Ross Barkley au înscris câte două goluri, iar Johan Manzambi și Tammy Abraham au completat tabela.
Cele două formații engleze au oferit prestații ofensive remarcabile, consolidând imaginea unei seri europene dominate de eficiența în fața porții.
Toate rezultatele din Liga Campionilor, miercuri, 14 octombrie
În celelalte partide disputate în etapa a doua s-au înregistrat următoarele rezultate:
Feyenoord – Como 3-2
AS Roma – Real Madrid 3-4
Manchester City – PSG 2-4
LASK Linz – Liverpool 3-6
Aston Villa – Fenerbahce 6-0
Real Betis – FC Porto 3-2
Bodo/Glimt – Borussia Dortmund 1-0
Șahtior Donețk – AEK Atena 3-1
Slovan Bratislava – VfB Stuttgart 0-3
Dintre cele 18 echipe care au evoluat miercuri seara, doar trei nu au reușit să înscrie: Fenerbahce, Borussia Dortmund și Slovan Bratislava.
Etapa a doua a Ligii Campionilor s-a încheiat astfel cu numeroase rezultate spectaculoase, reveniri dramatice și victorii categorice. Real Madrid și PSG au atras atenția prin succesele obținute în deplasare, în timp ce Liverpool și Aston Villa au impresionat prin numărul mare de goluri marcate.
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