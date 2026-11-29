Publicat 29 nov. 2026, 14:43 Actualizat 29 nov. 2026, 14:44

Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor Activi, în Rezervă, în Retragere și Familiile lor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP, fost UNPR), solicită consolidarea măsurilor de securitate la Marea Neagră și constituirea unui scut integrat de protecție, în cooperare cu Statele Unite ale Americii și aliații NATO.

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