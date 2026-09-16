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Sport· 1 min citire
FCSB vrea un fost selecționer ca antrenor la echipă
FOTO: Profimedia
Gigi Becali a dezvăluit că s-a întâlnit cu Edi Iordănescu şi i-a propus să preia banca FCSB.
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