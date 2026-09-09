Advertising
Economie· 1 min citire
Autostrada A10 Sebeș-Turda cedează din nou. Fisurile se întind pe zeci de metri
FOTO: Captură video
Lotul de 90 de milioane de euro a ieșit din garanție, lucrările de consolidare întârzie
Citește și
- 10:00Ce mașini pierd cel mai mult din valoare în România
- 09:56Semnal de alarmă înainte de iarnă. Gazele, la doar 73% în depozite
- 08:16Declin sever pe piața auto românească. Înmatriculările de mașini noi s-au prăbușit în august
- 19:23Aprovizionarea globală cu motorină, sub presiune. Rezervele scad și problemele ar putea continua până în 2027
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News