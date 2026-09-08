Centrala de la Cernavodă rămâne închisă toată luna septembrie. Autoritățile nu pot anunța data repornirii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 18:03

Centrala Nucleară de la Cernavodă va rămâne oprită cel puțin în următoarele zece zile, iar autoritățile nu mai pot indica o dată sigură pentru repornirea reactoarelor.

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