Economie· 1 min citire

Generația care nu mai pleacă de acasă: Când părăsesc tinerii români cuibul părintesc?

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 16 sept. 2026, 09:43

Datele Eurostat arată că România se află peste media europeană în ceea ce privește vârsta la care tinerii aleg să locuiască pe cont propriu, fenomen influențat de ocuparea forței de muncă.

Conform celor mai recente statistici publicate de Eurostat, vârsta medie la care tinerii din Uniunea Europeană părăsesc locuința părintească este de 26,3 ani. În România, această etapă a vieții este amânată până la o medie de 27,4 ani, o valoare similară cu cele înregistrate în țările vecine, cum ar fi Bulgaria și Ungaria.

Fenomenul plecării târzii din casa părinților nu este specific doar estului Europei. Recordul absolut este deținut de Croația, unde tinerii devin independenți abia la 31,5 ani, urmată de Grecia, Slovacia, Spania și Italia. La polul opus, țările nordice încurajează independența timpurie; de exemplu, în Finlanda media este de doar 21,4 ani.

Legătura directă cu piața muncii

Specialiștii Eurostat observă o corelație strânsă între mutarea din casa părintească și integrarea profesională. Statele în care tinerii pleacă mai devreme au rate de ocupare a forței de muncă mult mai ridicate.

În timp ce media europeană a angajaților între 20 și 29 de ani ajunge la 65,5%, România raportează o rată de abia 52%. Lipsa unui venit stabil amână astfel momentul independenței tinerilor români

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