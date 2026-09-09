Social· 1 min citire

Atenție, șoferi. Restricții majore de trafic pe drumurile naționale și autostrada A1

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 11:08

Turul României la ciclism și lucrările de infrastructură provoacă blocaje rutiere temporare.

Miercuri, 9 septembrie, circulația a fost afectată de închiderea unei bretele de urcare pe autostrada A1 de pe DN1.

Restricția a vizat șoferii care se deplasau din direcția Brașov spre zona Mohu și a fost impusă pentru înlocuirea rosturilor de dilatație.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov sfătuiește conducătorii auto să manifeste prudență maximă și să respecte semnalizările din zonele în care au loc lucrări de infrastructură.

Blocaje temporare cauzate de competiția ciclistă

Pe lângă lucrările menționate, desfășurarea Turului României, un eveniment sportiv major inclus în calendarul internațional, atrage după sine restricții suplimentare. În perioada 9-13 septembrie, caravana ciclistă va traversa mai multe județe, determinând oprirea temporară a traficului pe sectoare de pe DN2 și DN11.

De exemplu, joi traficul va fi blocat scurt timp în județul Neamț, vineri în zona Oituz, iar sâmbătă în județul Brașov. Autoritățile rutiere au anunțat că vor dirija circulația pe toată durata evenimentului pentru a asigura siguranța celor peste 150 de participanți și recomandă șoferilor planificarea prealabilă a traseelor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

restrictii autostrada a1

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe