Advertising
Social· 1 min citire
Dunărea continuă să scadă. Hidrologii prognozează un debit de doar 1.300 mc/s
Dunărea
Debitul Dunării la intrarea în România este așteptat să scadă până la 1.300 de metri cubi pe secundă în următoarele zile, potrivit celei mai recente prognoze hidrologice.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:45Alertă aeriană în Iași și alte județe din Moldova. Aeroportul și-a suspendat temporar zborurile
- 18:29Scandal la o primărie din Timiș: un angajat a fost reținut după ce ar fi lovit un localnic
- 17:46O femeie din Maramureș ar fi fost bătută de partener. Bărbatul și-a luat fetița de un an și a plecat
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News