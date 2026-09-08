Cristi Chivu, mesaj emoționant pentru Jose Mourinho înainte de Real Madrid – Inter: „Nu voi uita niciodată”

Cristi Chivu îl va întâlni din nou pe Jose Mourinho, de această dată din postura de adversar, în duelul dintre Real Madrid și Inter din Liga Campionilor.
Antrenorul român a vorbit cu multă apreciere despre tehnicianul portughez, sub comanda căruia a cucerit trofee importante la Milano.
Chivu, recunoscător fostului său antrenor
Chivu a lucrat cu Mourinho la Inter între 2008 și 2010, perioadă în care formația italiană a reușit să câștige tripla: campionatul, Cupa Italiei și Liga Campionilor.
Românul și-a amintit și de perioada dificilă din cariera sa în care Mourinho i-a fost alături, după accidentarea care l-a ținut departe de teren.
„Pentru mine, Jose este o persoană specială, pe care am avut marele noroc să o cunosc. Mi-a întins o mână de ajutor într-un moment dificil din viața mea și nu voi uita niciodată asta. Am creat împreună momente frumoase”, a declarat Chivu.
„Nu am copiat niciodată un alt antrenor”
Deși recunoaște influența pe care Mourinho a avut-o asupra sa, Chivu spune că nu și-a construit propria carieră de antrenor copiind stilul portughezului.
„Nu am copiat niciodată un alt antrenor și nu mă voi gândi niciodată să fac asta. Ideea mea despre fotbal s-a format când eram jucător și în perioada în care am fost antrenor la academia lui Inter, unde am avut ocazia să experimentez idei care mi-au fost de folos”, a explicat tehnicianul român.
Chivu a subliniat însă calitățile lui Mourinho și capacitatea acestuia de a transmite jucătorilor mentalitatea de învingător.
„Este un câștigător. Este un antrenor care știe să transmită anumite lucruri în momente-cheie. Din acest punct de vedere, sunt puțini antrenori în lume ca el.”
Chivu vrea să fie ofensiv pe Bernabeu
Antrenorul lui Inter nu intenționează să schimbe identitatea echipei pentru partida de la Madrid. Chivu spune că formația sa trebuie să aibă curaj și să încerce să impună ritmul chiar și pe Santiago Bernabeu.
„Nu vrem să ne schimbăm identitatea, ci să avem curaj și personalitate. Vrem să fim dominanți și aici. Nu există o modalitate perfectă de a-i înfrunta, sunt jucători care fac mereu diferența”, a transmis Chivu.
Real Madrid – Inter se joacă marți, de la ora 22:00, în prima etapă a fazei ligii din Liga Campionilor. Pentru Chivu, partida va avea și o încărcătură aparte, după ce în urmă cu 16 ani cucerea trofeul european chiar pe stadionul madrilen, alături de Mourinho.