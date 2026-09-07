Marius Șumudică primește întăriri serioase. Șase jucători noi au venit la CFR Cluj

CFR Cluj a scăpat de interdicția la transferuri dictată de FIFA. Șase fotbaliști au semnat cu echipa și pot debuta sub comanda lui Șumudică în etapa viitoare.
Veste excelentă pentru fanii echipei din Gruia și pentru antrenorul Marius Șumudică. Tribunalul Specializat Cluj a aprobat recent cererea formulată de administratorul judiciar al clubului, permițând astfel efectuarea plăților necesare pentru stingerea datoriilor către forul fotbalistic mondial. Prin această decizie favorabilă pronunțată de instanță, interdicția de a legitima noi jucători, care a blocat temporar activitatea clubului pe piața transferurilor, a fost oficial ridicată.
Întăriri de top pentru lupta la titlu
Imediat după soluționarea problemelor de natură juridică și financiară, conducerea echipei a trecut la fapte. Nu mai puțin de șase fotbaliști, care se antrenau deja de câteva săptămâni alături de lotul ardelenilor, au semnat contractele și sunt acum la dispoziția tehnicianului. Printre noile achiziții se numără un nume extrem de iubit de suporterii din Gruia: Billel Omrani, atacantul care a contribuit decisiv la câștigarea a cinci titluri de campioană cu formația alb-vișinie.
Alături de experimentatul jucător francez, lista noilor veniți îi include pe portarul Tordai, mijlocașul bosniac Nalic (un fotbalist dorit insistent de Șumudică), atacantul Sergiu Buș, precum și pe tinerii Saca și Iva Gelashvili.
Această campanie masivă de achiziții îi oferă antrenorului soluții suplimentare importante în campionat. Toți cei șase fotbaliști sunt pregătiți fizic și tactic să intre pe teren chiar de la următorul meci oficial, programat în deplasare împotriva formației Sepsi Sfântu Gheorghe.