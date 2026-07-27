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Sport· 2 min citire
Ciclism: Tadej Pogacar a câștigat Turul Franței
Tadej Pogacar s-a impus în Turul Franței
Publicat27 iul. 2026, 08:27
Sursărealitatea.net
Ediția cu numărul 113 a Turului Franței s-a încheiat cu triumful ciclistului sloven Tadej Pogacar (UAE Emirates), care s-a impus pentru a cincea oară în Marea Buclă, după ce etapa a 21-a, ultima, a consemnat duminică victoria olandezului Mathieu van der Poel (Alpecin) pe Champs-Elysees, transmite AFP.
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