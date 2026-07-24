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Sport· 1 min citire
Conference League: Fără victorii pentru Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB în turul doi preliminar al competiției
Conference League
Publicat24 iul. 2026, 08:37
Sursărealitatea.net
CFR Cluj a terminat la egalitate, 1-1, cu FC Alașkert. Universitatea Cluj a făcut 2-2 cu SK Brann. FCSB a pierdut cu 2-3 partida cu FK Auda.
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