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Șofer din Focșani cu alcoolemie uriașă, rănit după ce s-a răsturnat pe DN 2D
FOTO: Arhivă
Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din municipiul Focșani, a fost implicat într-un accident rutier produs în noaptea de 20 iulie 2026, pe drumul național DN 2D.
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