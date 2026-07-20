31 de localități și municipiul București, afectate de furtuni. Aproximativ 100 de mașini au fost avariate. Bilanțul IGSU -FOTO

Publicat 20 iul. 2026, 10:41 Sursă Realitatea.Net

Furtunile din weekend au provocat pagube majore în mai multe județe din țară. Pompierii au acționat pentru îndepărtarea efectelor ploilor abundente în 31 de localități din 16 județe și în municipiul București. Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din 24 de case, 34 de curți, 37 de beciuri/subsoluri și de pe 23 de străzi.

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