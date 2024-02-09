A fost stabilit programul meciurilor din Liga Națiunilor la fotbal

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Kosovo, în deplasare, în data de 6 septembrie, în prima sa partidă din ediţia 2024-2025 a Ligii Naţiunilor, conform programului anunţat, vineri, de Federaţia Română de Fotbal pe site-ul său oficial.
Tricolorii vor încheia campania cu un meci acasă, pe 18 noiembrie, cu Cipru.
La tragerea la sorţi efectuată joi seara, la Paris, "tricolorii" au fost repartizaţi în Grupa C2 alături de Kosovo, Cipru şi învingătoarea barajului dintre Lituania şi Gibraltar.
Astfel, programul meciurilor României stabilit de UEFA este următorul:
Vineri, 6 septembrie 2024 (ora 21:45): Kosovo - România
Luni, 9 septembrie 2024 (ora 21:45): România - Lituania/Gibraltar
Sâmbătă, 12 octombrie 2024 (ora 21:45): Cipru - România
Marţi, 15 octombrie 2024 (ora 21:45): Lituania/Gibraltar - România
Vineri, 15 noiembrie 2024 (ora 21:45): România - Kosovo
Luni, 18 noiembrie 2024 (ora 21:45): România - Cipru
Ultima echipă din grupa a doua a eşalonului trei valoric al competiţiei va fi decisă în martie, când se va juca un play-out între Lituania şi Gibraltar, învinsa urmând să retrogradeze în Liga D, iar învingătoarea va evolua în grupa României.
România a fost principalul cap de serie în urnele Ligii C.
Conform regulamentului, primul loc înseamnă promovarea directă în Liga B a ediţiei următoare a Ligii Naţiunilor, în vreme ce locul doi duce la baraj pentru promovare. În acelaşi timp, locul 4 duce la retrogradare directă în Liga D, în vreme ce locul 3 păstrează naţionala în acelaşi eşalon valoric al competiţiei, Liga C, şi pentru ediţia următoare.
UEFA Nations League 2024-2025 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Cele mai bune 4 câştigătoare de grupă în Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru Mondial, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte 4 echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele 4 naţionale europene participante la CM din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.
AGERPRES