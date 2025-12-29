Urmărire ca-n filme în Dolj! „Secretul” tânărului care a fugit de poliție și a sărit din mașină în mers: ce au descoperit agenții

„Secretul” tânărului care a fugit de poliție și a sărit din mașină în mers

Scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune au avut loc pe străzile unei localități din județul Dolj, unde un tânăr de 21 de ani a declanșat o urmărire în toată regula, după ce a refuzat să oprească la semnalele poliției.

Pentru a scăpa, acesta a recurs la un gest extrem: a sărit din autoturism în timp ce mașina se afla în mers.

Totul a început în localitatea Urzicuța, unde polițiștii au încercat să-l oprească pentru un control de rutină. În loc să tragă pe dreapta, șoferul a accelerat brusc, declanșând o cursă nebună pe o distanță de aproximativ doi kilometri, cu echipajele de poliție pe urme.

La un moment dat, tânărul a deschis portiera și s-a aruncat din mașină, lăsând autoturismul să se deplaseze necontrolat. Vehiculul a lovit ulterior un cap de pod, fiind serios avariat. Între timp, bărbatul a fugit și s-a ascuns într-un grajd din curtea unui localnic, sperând că va scăpa de urmărire.

Planul său a eșuat rapid. Polițiștii l-a0u găsit la scurt timp și au descoperit motivul real al gestului său extrem: deși conducea mașina personală, tânărul nu deținea permis de conducere și nu obținuse niciodată acest drept.

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, cazul fiind preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești.

Incidentul readuce în atenție pericolul extrem pe care astfel de comportamente îl reprezintă, atât pentru participanții la trafic, cât și pentru cei implicați în intervențiile de ordine publică.