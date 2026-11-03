Studenții din Galați folosesc inteligența artificială pentru a găsi soluții la problemele orașului

Studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați participă la Digital Innovation Bootcamp, unde dezvoltă soluții digitale pentru probleme urbane folosind inteligența artificială.
Studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați sunt provocați să găsească soluții digitale pentru unele dintre problemele cu care se confruntă comunitatea locală. În cadrul evenimentului Digital Innovation Bootcamp, organizat în perioada 3-5 noiembrie, participanții vor lucra în echipe și vor utiliza inclusiv inteligența artificială pentru a transforma ideile inovatoare în proiecte concrete.
Evenimentul se desfășoară la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), în cadrul Open Innovation Days, și aduce împreună studenți din domenii diferite, care vor colabora pentru a identifica provocările orașului și pentru a propune soluții cu aplicabilitate practică.
Printre temele abordate se numără mobilitatea urbană, protecția mediului și educația, domenii în care tehnologia poate contribui la îmbunătățirea calității vieții.
Inteligența artificială, instrument de lucru pentru proiectele studenților
Prima zi a Digital Innovation Bootcamp va fi dedicată identificării problemelor și dezvoltării ideilor de proiect. Studenții vor analiza nevoile utilizatorilor și vor căuta modalități prin care propunerile lor să poată deveni soluții digitale utile comunității.
Programul continuă pe 4 noiembrie cu prezentări susținute de cadre didactice din Mauritius și Australia. Temele vor viza antreprenoriatul și marketingul digital, iar participanții vor avea ocazia să descopere perspective și experiențe internaționale.
Tot în această zi va avea loc un laborator dedicat inteligenței artificiale. Studenții vor utiliza Codex, un instrument dezvoltat de OpenAI, pentru a crea pagini web prin care să își prezinte proiectele.
Astfel, inteligența artificială va fi folosită ca instrument de sprijin în procesul de dezvoltare a ideilor și de realizare a unor produse digitale.
Proiectele vor fi prezentate în fața unui juriu
Ultima zi a evenimentului, 5 noiembrie, va fi rezervată testării și îmbunătățirii soluțiilor dezvoltate de echipele participante.
La final, studenții își vor prezenta proiectele în fața unui juriu, iar cele mai bune inițiative vor fi premiate.
Digital Innovation Bootcamp este organizat de Departamentul de Relații Internaționale al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în colaborare cu Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Erasmus Student Network Galați, sub egida alianței universitare europene RUN-EU.
Prin această inițiativă, studenții au ocazia să își dezvolte competențele digitale, să experimenteze utilizarea inteligenței artificiale și să propună idei inovatoare pentru provocările reale ale comunității locale.