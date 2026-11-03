Programul Rabla Auto 2026: Înscrierile deschise, vouchere de până la 18.500 de lei

Publicat 3 nov. 2026, 14:01 Sursă monitorulbt

Înscrierile pentru Programul Rabla Auto 2026 au început marți, 3 noiembrie, la ora 10:00. Solicitanții pot obține vouchere de până la 18.500 de lei pentru achiziția unui vehicul nou.

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