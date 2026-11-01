Bărbat arestat preventiv în Galați după ce a agresat o femeie și un polițist

Un bărbat de 64 de ani din Galați a fost arestat preventiv pentru loviri, alte violențe și ultraj, după ce a agresat o femeie într-o cafenea și l-a atacat pe un polițist care a intervenit.
Instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru bărbatul de 64 de ani, reținut în urma unui incident violent petrecut recent într-o cafenea din Galați. Acuzat de loviri și alte violențe, dar și de ultraj, acesta riscă o condamnare la închisoare cu executare.
Potrivit Observator News, bărbatul mergea zilnic de aproximativ un an la cafeneaua respectivă pentru a bea cafea. În timpul incidentului, i-ar fi făcut avansuri unei angajate, iar după ce tânăra l-a refuzat, ar fi lovit-o.
Angajata speriată a sunat-o pe proprietara locației, care a alertat apoi poliția prin apelul 112. Un echipaj de intervenție a ajuns rapid la fața locului și l-a identificat pe bărbat în zonă.
Când agenții au încercat să-l imobilizeze pentru a-l duce la secție în vederea audierilor, bărbatul a lovit unul dintre polițiștii din echipaj. După ce a fost audiat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, timp în care procurorii au solicitat și instanța a aprobat arestarea preventivă.