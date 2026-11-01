Bărbat arestat preventiv în Galați după ce a agresat o femeie și un polițist

Publicat 1 nov. 2026, 16:32 Actualizat 1 nov. 2026, 16:33 Sursă observatornews

Un bărbat de 64 de ani din Galați a fost arestat preventiv pentru loviri, alte violențe și ultraj, după ce a agresat o femeie într-o cafenea și l-a atacat pe un polițist care a intervenit.

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