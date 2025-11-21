Restricții de trafic în București sâmbătă, din cauza „Crosului Loteriei Române”

Societatea de Transport București anunță ca circulația rutieră în Capitală va fi afectată
Societatea de Transport București anunță că, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, circulația rutieră în Capitală va fi afectată de desfășurarea ediției cu numărul XXV a evenimentului sportiv „Crosul Loteriei Române”. În intervalul 06:00 – 18:00, Șoseaua Kiseleff va fi închisă traficului pe sectorul cuprins între Piața Arcul de Triumf și Strada Monetăriei.
Ca urmare, trei linii de autobuz vor funcționa pe trasee deviate pe parcursul restricțiilor
Linia 100 va circula normal între terminalul „Aeroport Henri Coandă Sosiri” și Piața Arcul de Triumf, după care va continua pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu și Piața Unirii. Sensul de întoarcere rămâne nemodificat.
Linia 203 își menține traseul obișnuit până la Piața Arcul de Triumf, iar apoi va fi deviată pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor și Piața Victoriei. Traseul în sens invers rămâne neschimbat.
Linia 205 va avea același parcurs de bază între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, după care va continua pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei și Calea Victoriei, revenind apoi pe traseul obișnuit. Sensul opus va circula conform rutei standard.
STB le reamintește călătorilor că pot verifica în timp real informațiile despre circulația mijloacelor de transport, modificările de traseu, programele de funcționare și alte actualizări prin aplicația InfoTB, site-ul instituției și paginile oficiale de social media, se precizează în comunicatul transmis de companie.