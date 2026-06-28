Raed Arafat, avertisment de ultimă oră în plin cod roșu de caniculă

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat că autoritățile au activat toate măsurile necesare pentru gestionarea valului de caniculă extremă care afectează România. Acesta a subliniat că prevenția rămâne esențială, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.
Arafat a precizat la un post de televiziune că, încă de acum trei zile, au fost transmise dispoziții către autoritățile locale privind măsurile care trebuie aplicate în contextul temperaturilor extreme.
„Cel mai important este să prevenim”, a declarat șeful DSU, explicând că la nivel local au fost amenajate puncte de sprijin unde populația se poate adăposti de căldură, se poate răcori și poate primi asistență medicală, dacă este necesar.
Raed Arafat recomandă populației să evite deplasările și expunerea la soare în intervalul orar 11:00 – 18:00, în special în cazul persoanelor vârstnice și al celor care suferă de afecțiuni cardiace sau alte boli cronice.
Totodată, șeful DSU le recomandă oamenilor să poarte haine lejere, deschise la culoare, să își protejeze capul și să consume suficiente lichide, cel puțin doi litri de apă pe zi în cazul unui adult.
Arafat a făcut apel și la solidaritate, îndemnând cetățenii să verifice dacă vecinii vârstnici sau persoanele singure au nevoie de ajutor.
„Dacă știm că avem un vecin care este singur, care este în vârstă, măcar să batem la ușă să vedem dacă are nevoie de ceva”, a transmis oficialul.
În ceea ce privește sistemul de intervenție, Raed Arafat a precizat că echipajele SMURD și cele ale Serviciilor de Ambulanță sunt pregătite să intervină, iar în județele aflate sub Cod Roșu capacitatea de răspuns poate fi suplimentată, inclusiv prin mobilizarea autospecialelor pentru victime multiple.
Șeful DSU a atras atenția și asupra pericolelor asociate scăldatului în zone neautorizate. Acesta le recomandă celor care merg la mare sau aleg să se răcorească în lacuri și râuri să respecte indicațiile salvamarilor și să evite zonele nesupravegheate, unde pot apărea vârtejuri sau alte fenomene periculoase.
În cazul apariției unor situații de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic 112.