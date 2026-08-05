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Când va intra în serviciu avionul TAROM care poartă numele lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu
Românii vor putea călători cu aeronava TAROM care poartă numele legendarului antrenor Mircea Lucescu odată cu extinderea flotei companiei, proces care continuă în această toamnă prin livrarea unui nou avion Boeing 737 MAX.
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