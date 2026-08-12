Forțele Navale Române "sunt pregătite să neutralizeze" pericolele din Marea Neagră

Forțele Navale au distrus ieri în zona economică exclusivă europeană, în raionul Neptun Deep, două drone aeriene de tip Gerbera.
Forțele Navale Române sunt pregătite să acționeze pentru neutralizarea pericolelor din Marea Neagră generate de războiul din proximitate, a declarat viceamiralul Mihai Panait la o zi după distrugerea celor două drone aeriene rusești căzute în zona Neptun Deep.
Șeful Statului Major al Forțelor Navale a fost prezent astăzi la inaugurarea Cercului Militar Constanța, care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare în ultimii opt ani.
Acțiunea a făcut parte din seria manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Marine Române, care vor culmina cu exercițiul demonstrativ pe mare pregătit de Marina Militară Română pentru data de 15 august.
Forțele Navale au distrus ieri în zona economică exclusivă europeană, în raionul Neptun Deep, două drone aeriene de tip Gerbera și au emis aviz de navigație pentru a preveni navele comerciale prezente în Marea Neagră.
De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă mine marine din cele 159 aflate în derivă în Marea Neagră și opt drone aeriene sau maritime de suprafață aflate în plutire pe mare.
"Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite și distruse. Alături de acest pericol, cel de-al doilea este cel al dronelor aeriene căzute în număr mare. Și cel de-al treilea pericol este cel al dronelor de suprafață, care plutesc, sunt în derivă sau acționează. Noi suntem în proximitatea acestui război și cred că reușim să gestionăm foarte bine tot acest proces pe toate cele trei medii - aerian, de suprafață și submers, mai ales în situația în care suntem astăzi, în această săptămână a spiritualității marinărești, și avem un număr important de turiști pe litoralul Mării Negre", a declarat viceamiral Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale.
Sâmbătă, de la ora 10, ca în fiecare an, câteva mii de oameni vor participa la sărbătorirea Zilei Marinei Române, principalul punct de atracție fiind ceremonia de pe faleza comandamentului flotei și exercițiul naval întrunit, realizat de navele și aeronavele Forțelor Navele, Ministerului de Interne și ale partenerilor străini.