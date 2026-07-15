Protestul disperării la Șantierul Naval Galați. Oamenii au primit doar 500 de lei pentru luna mai – VIDEO

Publicat 15 iul. 2026, 07:55 Sursă Realitatea.net

Disperare și revoltă în fața combinatului din Galați. Angajații au primit doar 500 de lei pentru luna mai și au ieșit din nou la protest, acuzând conducerea de indiferență și lipsă totală de soluții. După două licitații eșuate și epuizarea salariilor compensatorii, oamenii spun că au ajuns să depindă de familii pentru a supraviețui.

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