Pompier gălățean decorat de Ministrul de Interne

Un pompier gălățean a primit emblema de onoare MAI de la Ministrul de Interne Marcel Vela.

Luni, Hâncu George Alin a fost decorat de Ministrul de Interne, Marcel Vela cu „Emblema de onoare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”. Ceremonia militar-religioasă dedicată Zilei Pompierilor a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Au fost decorați mai mulți pompieri care s-au remarcat pozitiv în activitatea lor.

Sergent major Hâncu George Alin, pompier gălățean a fost reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați. Distincția i-a fost oferită pentru devotamentul, curajul și spiritul de sacrificiu dovedite pe timpul derulării intervențiilor de salvare a vieții și bunurilor materiale ale semenilor.

La începutul lunii ianuarie, când era pe DJ251 în localitatea Schela, o maşină a derapat pe carosabil şi a fost acroşată de alte două autoturisme, după care a ajuns în şanţ. Colegul nostru aflat la locul incidentului, a salvat din interior două victime blocate, în pericol să se sufoce din cauza fumului de la compartimentul motor.





